Yeni Şafak yazarı: Erdoğan, vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirebilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimlerinde AKP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğu sağlaması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirip yeniden bakan yapabileceğini iddia etti.

Acet, sözlerine "Ama öbür türlü meclis grubu rahat olmazsa böyle bir seçeneğe başvurmayacak" diye devam etti.

Mehmet Acet, "Milletvekili listelerinin sürprizleri" başlığıyla yayımlanan yazısında, kulislerde Erdoğan'ın mevcut kabinede sandalye sahibi olan 5 - 6 bakandan vazgeçmeyeceği, bu nedenle bu isimleri milletvekili listesine koymayacağının konuşulduğunu aktardı.

Söz konusu 5-6 kişinin dışındaki herkesin, listenin bir yerinde ismini görebileceğini kaydeden Acet, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok sayıda bakanın milletvekili listesine konulmasının anlaşılabilir bir tarafı daha var. Milletvekili listesini güçlü tutmak. Partiler, milletvekili aday listelerini bundan böyle daha özenli hazırlamak zorunda. Neden derseniz, yeni sistemde hükümet meclisten çıkmayacağı için, seçmenin en azından bir bölümü, daha bilinçli oy kullanacak, listede kim var, hangi isim oy almayı daha fazla hak ediyor diye kendine sorup öyle tercih yapacak. Sırf bu nedenle, AK Parti 81 ilde, 'Milletvekili olmasını istediğiniz isim/isimler kimlerdir' diye açık uçlu sorular sorup, bu anketten çıkanlarla ilgili ayrı bir dosya oluşturdu."