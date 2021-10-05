Yeni Şafak yazarı: Erdoğan, Roma’daki Biden görüşmesi öncesi ABD'ye iki konuda ev ödevi verdi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, 29 Eylül’de, Soçi kentinde gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uçakta, F-35 ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk konusunda yaptığı açıklamayı hatırlatarak “Anlayabildiğimiz kadarıyla, Roma’daki Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi Amerikan tarafına iki konuda ev ödevi verilmiş oldu” diye yazdı.

Soçi zirvesinin içeride ve dışarıda rahatsız yarattığını yazan Öztürk, zirvenin Erdoğan’ın elini güçlendirdiğini ve Roma’da gerçekleşecek olan G-20 zirvesine daha özgüvenle gideceğini yazdı.

ABD Başkanı Biden’in, New York’taki Birleşmiş Milletler toplantısına katılan ve Türkevi’nin açılışını yapan Erdoğan ile temas kurmamasının Türk -Amerikan ilişkilerinde gerginliğe neden olduğunu yazan Öztürk, “Erdoğan’ın uçağının Esenboğa’dan Soçi’ye hareket edeceği son ana kadar Amerika’ya yakın ekiplerin Türkiye’de ne tür manevralar yaptığını da gördük. 28 Eylül Salı günü akşam saatlerinde haber merkezlerine düşen ‘Biden ile Erdoğan 30/31 Ekim’de Roma’da G-20 zirvesinde görüşecek’ son dakika bilgisi bile Soçi’nin etkisini kırmaya dönük bir hamleydi” değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın, uçakta Amerika’ya iki hususta ev ödevi verdiğini yazan Öztürk yazısına özetle şöyle devam etti: “Erdoğan, uçakta konuyu F-35’lere getirip, 'Biz o uçaklar için 1 milyar 400 milyon dolar para ödedik. Öyle kolay para kazanmıyoruz. Ya uçaklarımızı verin ya da paramızı' dedi. İkinci olarak, iki kez McGurk ismini andı. Ve ‘Suriye’de adeta terör örgütlerini yönetmektedir’ dedi. ‘Terör örgütleriyle kol koladır’ dedi.

Anlayabildiğimiz kadarıyla, Roma’daki Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi Amerikan tarafına iki konuda ev ödevi verilmiş oldu. Şayet bunca iyi niyetli çıkışa karşın Amerikan tarafı da bir iyi niyet gösterisi yapacaksa işte size iki fırsat dendi F-35’ler konusunda olumlu bir adım atın ya da Suriye’de gönderdiğiniz adamınız McGurk’ü bölgeden çekin. Bakalım Amerikalılar bu iki konuda ne yapacak?”

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