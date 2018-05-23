Yeni Şafak yazarı: Erdoğan iş adamlarını, yöneticileri bakan yaparsa şaşırmayalım

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen genel milletvekili seçimleri için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından hazırlanan aday listesini değerlendirdi.

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Öztürk, Erdoğan'ın seçilmesi durumunda şirket CEO'larının, iş adamlarının, ve yöneticilerin bakan yapılmasına şaşırılmaması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, listelerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü'ye yer vermemişti. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkması durumunda bu isimler, yeni dönemde de bakan olarak görevlendirilebilecek.

Öztürk'ün "AK Parti listesi neden böyle oldu?" başlığıyla yayımlanan (23 Mayıs 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"21 bakanının olmadığı bir kabineye, 21 yeni bakan atanacak demektir. Kabine üye sayısı değişecek mi bilemiyoruz ama çok sayıda yeni isim göreceğiz.

"Dışarıda kalan siyasi isimlere baktığımızda, yeni bakanların siyasette olmayan, yeni isimler olacağını tahmin edebiliriz. Yani vekil yapılmayanların hepsi bakanlık beklemiyor herhalde!

"Yeni kabineyle ilgili iki ihtimal var:

"Birincisi politik yanı zayıf, teknik ve idari yanı güçlü isimlerle bir kabine kurulabilir. Ki çok büyük bir ihtimalle böyle olacak.

"İkinci ihtimal, kabinede yeni siyasi aktörler göreceğiz. Ki bu daha zayıf ihtimal.

"ABD’de olduğu gibi, şirket CEO’ları, iş adamları, yöneticiler bakan olursa şaşırmayalım. Her ne kadar Trump’ın kabinesi bu isimleri barındıramayıp, yine eski bürokratlarla, siyasilerle dolduysa da Türkiye’de bunu ilk defa denemiş olacağız.

"Ben bu konuyu çok önemsiyorum. O yüzden ayrı bir yazı yazacağım.

"Sonuç itibariyle, parlamento seçimleri Erdoğan’ın güçlü adaylarla yaptığı son hamlesi yüzünden birden önem kazandı.

"Sahada yansımalarını hep beraber izleyeceğiz."