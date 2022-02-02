Yeni Şafak yazarı: Dolandırıcılar sokak çocuklarını cüzi bir miktar para ile kandırıp, TC kimlikleri üzerinden şirket açarak bankalardan kredi çekip kayboluyorlar

Yeni Şafak yazarı Yaşar Süngü, dolandırıcıların sokak çocuklarının kimlikleri üzerinden şirket açıp; piyasalardan mal, bankalardan kredi çekip ortadan kaybolduğunu yazdı.

Süngü, bugünkü köşe yazısında konu hakkında şunları kaydetti:

"Sokak çocuklarının peşinde olanların, onlardan menfaat elde etme amacı güdenlerin organ mafyası, dilenci mafyası, kumar ve gayrı meşru eğlence mafyası olduğunu biliyorduk ama bu insanların üzerinden şirket kurup dolandırıcılık yapanların bu kadar çoğaldığından haberimiz yoktu. Dolandırıcılar şimdi de sokak çocuklarına musallat olmuş. Onları cüzi bir miktar para ile kandırıp, TC kimlikleri üzerinden şirket açıp, piyasalardan mal, bankalardan kredi çekip kayboluyorlar."

"Polis her gün ifadesini alıyor ve bırakıyor"

“Sokakta yaşayanların tek tehlikesi can güvenliği ya da açlık veya barınma değil” diyen Süngü, şunları ifade etti:

"Yasadışı yollarla para kazanma amaçlı kullanılan ve kullanılmaya çalışılan bir sürü insan yaşıyor İstanbul’un köprü altlarında, parklarında, terk edilmiş binalarında, cadde ve sokaklarında. İstanbul’da sokaklarda yaşayanların yüzde 90’ının kimliği çalınmış, en yüzde 60’ının kimliğiyle suç işlenmiş ve bunlarda polisin GBT sorgulamasında ortaya çıkmış. Kimlikleriyle her türlü suçun işlendiğini öğrenen bu gençler de umutsuzluktan kendilerini bırakıyorlar ve her türlü suçu işlemeye müsait ve meyilli oluyorlar.

Bir gencin böyle bir tuzağa düştüğünü, piyasaya 18 milyon liralık borcu olduğunu bir polis kontrolünde öğrendiğini söyleyen Süngü, 'Şimdi bankalar, şirketler herkes 35 yaşlarındaki bu gencin peşinde. Polis her gün ifadesini alıyor ve bırakıyor. Geçimini de sokaklarda kâğıt toplayarak sağlıyor' ifadesini kullandı."

Süngü çocuğun Hz Kaab Camisi'ne sığındığını, bu olayı kendisine caminin imamı Emin Kır’ın anlattığını belirtti.

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