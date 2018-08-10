Yeni Şafak yazarı: Devlet damarlarında buz gibi kan dolaşan ejderhaya benzer

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık 2 yıllık tutukluluğunun ardından serbest bırakılmamasıyla birlikte ivmelenen ABD-Türkiye gerilimine ilişkin olarak, "Serin kanlı kalmayı başarabilmek gerek. Bireyler, sade vatandaşlar duygularıyla hareket edebilirler. Hatta duygularıyla hareket etmeleri daha “insani” bir yaşam için de gerekli hattı zatında. Ancak, devleti yönetenler… Devlet, damarlarında buz gibi kan dolaşan ejderhaya benzer. Soğukkanlı olacak ki, badireleri, engelleri, sorunları bir bir aşabilsin " dedi.

Öztürk "Milyonların geleceğine karar verenler. Ya da koskoca bir milletin akıbeti konusunda karar alıcılar serin kanlı olmakla mükellef" ifadesini kullandı.

Öztürk şöyle devam etti:

"Türkiye 24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanımızın deyimiyle, “Ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya.”

Bu saldırının boyutları her geçen gür artıyor. Döviz stoklarımız eriyor. Milli gelirimiz daralıyor. Piyasaları karıştırmak için türlü türlü yöntemlerle üzerimize geliyorlar. Dolar, bunlardan sadece biri. Bahaneleri de ilginç; bir pastörün ev hapsinde tutulması!"