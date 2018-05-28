Yeni Şafak yazarı: Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil, bu ilkelliğe bir son verelim artık!

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, Ramazan ayı boyunca genellikle sahur saatlerinde sokaklarda gezen Ramazan davulcularına tepki gösterdi. Barbarosoğlu, davul sesinin şehrin ruhuna uygun olmadığını söyleyerek, "Bu ilkelliğe son verelim" dedi.

Twitter'dan davul sesine tepki gösteren Barbarosoğlu, "Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses" ifadesini kullandı. Barbarosoğlu şunları yazdı:

"Davulcu geçiyor. Sokakları yıka yıka geçiyor. Davulun sesi cümle canlıları, melekleri bile incitecek kadar hoyrat bir ses gecenin bu vaktinde. Davul sesi şehrin ruhuna uygun değil. Bu ilkeliğe bir son verelim artık."