Yeni Şafak yazarı: Cumhur İttifakı bir zorunluluk, tehditlere karşılık en güçlü silahımızdır

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın "zorunluluk olduğunu" kaydetti. İttifak için "Suriye dahil sınırlarımızın hemen dışındaki tehditlere yönelik en güçlü silahımızın olduğunu düşünüyorum" diyen Öztürk, "MHP’nin kendi fikriyatında sabit ve tutarlı olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nda geçen hafta çatlak meydana gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklamıştı.

Öztürk'ün "Cumhur İttifakı askere motivasyon, millete birlik, devlete dirlik getirmedi mi" başlığıyla (30 Ekim 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ak Parti Ak Parti’dir MHP MHP” dediğimden bu yana… Ortalığı “Kişisel hesap ve hevesleri uğruna” bulandıranlara işaret ettiğimden bu yana…

Bir konuyu başardığımı düşünüyorum. Cumhur İttifakı’nın zorunluluğu fikrini tartıştırmayı..!

Şayet, “Vatan, millet” diyorsanız, bu ittifaka mecbursunuz. Afrin Zeytin Dalı Harekatı bunun en tipik örneğidir.

Şayet, “Bağımsız Türkiye” diyorsanız, bu ittifaka mecbursunuz. 15 Temmuz darbe ve iç işgal girişimine milletin direnci buna örnektir.

Şayet, “Büyük ve güçlü Türkiye” diyorsanız, bu ittifaka mecbursunuz. 16 Nisan referandumunda anayasayı değiştirmek buna örnektir.

Cumhur İttifakı’nın bir zorunluluk olduğuna inanıyorum ve içerideki mutabakatın hem içerideki hem Suriye dahil sınırlarımızın hemen dışındaki tehditlere yönelik en güçlü silahımızın olduğunu düşünüyorum.

Bunları düşünmekle birlikte Ak Parti’nin müstakil siyaset üretebildiğine, MHP’nin kendi fikriyatında sabit ve tutarlı olduğunu da biliyorum.