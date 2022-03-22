Yeni Şafak yazarı: CHP ve İyi Parti “Güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerilerini rafa kaldırabilir

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, bugünkü yazısında AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu yeni seçim yasası teklifini 6 muhalefet partisi açısından değerlendirdi.

Teklifle muhalefetin erken seçim söyleminin elinden alındığını yazan Öztürk, “‘Ak Parti’den oy çalmak üzere kurulan’ iki partinin kurmaylarıysa, 'Asıl olan parlamento çoğunluğunu sağlamaktır' diyerek CHP ve İyi Parti’ye 'Bizden vazgeçmeyin' diyorlar. Ak Parti ve MHP’nin ‘Seçim Kanunu’nda değişiklik teklifi’ muhalefetin kimyasını bozmuş görünüyor. 6 parti olarak imzaladıkları ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Dönüş Deklarasyonu’ motivasyon kaynağıydı” diye yazdı.

2018 seçimlerinde, CHP ve İyi Parti’nin artık oylarla hiç tahmin etmedikleri yerden milletvekili çıkardığını yazan Öztürk, “Mevcut yasada değişiklik olmasa, o artık oylarla elde edilecek vekilleri ittifak ortağı küçük partilere vererek, parlamentoda 'güçlü' yer alacaklarını var sayıyorlardı. Hesaplar şaştı. Muhalefetin özellikle de 28 Şubat İttifakı’nın bugün artık bambaşka bir hesap yapma zorunluluğu oluştu” değerlendirmesinde bulundu.

CHP ve İyi Parti’nin, cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partiler ve HDP ile bileşenlerinin oylarına ihtiyacı olduğunu yazan Öztürk şöyle devam etti: “Hal böyle olunca, iki partinin ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerilerini rafa kaldırıp, sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanma ihtimali var.

Küçük partilere bir ‘havuç’ daha uzatma meselesine gelince… O havucun ne olacağını henüz bilmiyoruz.

Ne var ki, düne kadar küçük partilere uzatılan o havuç, ‘artık oylar’dı. O oylar sayesinde elde edilecek sandalyelerin küçüklere pay edilecekti."

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