Yeni Şafak yazarından mutabakat metni yorumu: 2023 seçimlerinde Türkiye bir kez daha referanduma gitmiş olacak

Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, bugünkü yazısında 28 Şubat’ta, 6 muhalefet liderinin “güçlendirilmiş parlamenter sistem” çalışmasına ilişkin uzlaştıkları mutabakat metni kritik etti.

Muhalefetin, Türkiye’yi koalisyonlar dönemine geri döndürmeyi istediğini yazan Çelik, mutabakat metninden cumhurbaşkanının nasıl seçileceğinin yer almadığını hatırlattı. Muhalefet liderlerinin cumhurbaşkanının seçilme yöntemi üzerinde anlaşma sağlayamadıklarının söylendiğini yazan Çelik "Fakat kısıtlamalardan anladığımız şu; hiçbir görev ve yetkisi olmayan, hükmü olmayan, ortaya irade koyamayacak bir Cumhurbaşkanını halk seçmeyecektir. Kimse böyle düşük profil bir Cumhurbaşkanını seçmek için zahmet edip sandığa bile gitmez zaten. Bu durumda yetkileri alınmış Cumhurbaşkanını Meclis seçecek ya da atayacaktır” dedi.

Altılı masa mutabakatının yeni hiçbir bir şey sunmadığını yazan Çelik, “Aksine, koalisyonları, siyasi krizleri, vekil pazarlıklarını ve bakanlık kapma kavgalarını hatırlatan bir model vadediyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

Çelik şöyle devam etti:

"Haziran 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bu tartışmaların odağında gireceğiz. Aslında Türkiye bir kez daha referanduma gitmiş olacak. Halk sandıkta sadece Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile eski parlamenter sistem arasında bir tercih yapacak. Sandığa, üzerlerinde ‘evet’ ve ‘hayır’ seçenekleri olan görünmeyen bir pusula daha atmış olacağız. Seçimin sonuçlarını da bu gizli oylama belirleyecek."

2023 seçimlerinde Türkiye bir kez daha referanduma gitmiş olacak

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