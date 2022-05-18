Yeni Şafak yazarı Çelik: Birçok siyasi parti de bu bot tezgâhından besleniyor

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, "Birçok siyasi parti de bu bot tezgâhından besleniyor. Sandıkta yüzde 1 almayacak partilerin liderleri bir tweet atıyor; bakmışsınız 50 bin kişi paylaşmış, beğenmiş. Sahte hesaplarla yer yerinden oynamış. Ümit Özdağ buna bir örnek mesela." görüşünü savundu.

Çelik yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sahtelik ve operasyon merkezi olma durumuna en yüksek sesle tepki veren tek lider konumunda. “Sosyal medya konusunda doğrusu benim yaklaşımım olumlu değil, sosyal medyaya pek olumlu bakmıyorum. Şimdi, Elon Musk 44 milyar dolar verdi diye Twitter’daki olumsuzluklar meşrulaşmaz. Örneğin: Trump’ın Twitter ile ilgili mücadelesinde neler yaşandığını gördük. Ben daha önce de söylüyordum; ‘Twitter cıvıtır’ diye” açıklaması ona ait." ifadesini kullandı.

Çelik şu düşünceleri kaydetti:

"İnsanların anonim kimliklerle dilediğini yazmalarından neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz diyenler oluyor. Dünya liderlerini bile meşgul eden bu konu basite alınacak bir mevzu değil. Sosyal medyanın, düşüncelerin paylaşıldığı, özgürlük sağlayan, paylaşımı besleyen bir yer olmaktan çıkarılıp linç kültürünü körükleyen, suça teşvik eden, yalan haberlerin piminin çekildiği kaos ortamlarına zemin hazırlayan bir alan haline getirilmesi, hepimiz için bir tehdit aslında.

Biz haberciler dünyanın bir köşesinde yıllar önce çekilen ve bir anda milyonlarca paylaşım alan videoların aslında doğru olmadığını anlatmaya harcıyoruz mesaimizin büyük bölümünü. Normal hayatta sesini yükseltemeyeceği insanların ölmüşlerine, annelerine, kutsallarına hakaretler yağdıran gençlerin içine düştüğü durum kadar, sosyal medya linci nedeniyle hayatı kararan insanlar da var. Bu döngü bir yerde kırılmadığı sürece bir gün hepimiz Twitter mağduru olacağız.."