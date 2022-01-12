Yeni Şafak yazarı: ‘Casusluk’ iddiası ile tutuklanan Metin Gürcan’a Ali Babacan neden sahip çıktı?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve hakkında “siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan’a Genel Başkanları Ali Babacan’ın neden sahip çıktığı sorusunu kritik etti.

Orakoğlu, gözaltı işlemi sırasında attığı tweettin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Gürcan’a sahip çıktığını yazdı. Babacan’ın Gürcan gözaltına alınmasından sonra yaptığı “Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız” açıklamasına yer veren Orakoğlu, şöyle devam etti:

“Eğer, Ali Babacan, Metin Gürcan hakkında savcılıkça hazırlanan şok ve çarpıcı iddia ve suçlamaları, askeri ve siyasi casusluk suçundan 20 yıl hapis cezası istenilmesini peşin bir hükümle partisine yönelik bir gözdağı olarak görüp bu kişiye sahip çıkıyorsa bu durumun siyasi faturasını ödemeyi de göze almış demektir. Üstelik Metin Gürcan hakkındaki iddia ve suçlamaların yargı süreci sonrasında ispatlanması durumunda hiç şüpheniz olmasın Ali Babacan da kamuoyunda belki de yargıda bu konuda hesaba çekilebilecektir .“

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