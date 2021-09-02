Yeni Şafak yazarı: Büyüme rakamları iyi ama bu pozitifliği vatandaş ne kadar hissediyor?

Yeni Şafak yazarı Ali Saydam, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı “yüzde 21.7 büyüme rakamını değerlendirdi. Saydam, “Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen iyiye doğru gidiyor. Ama başka bir gerçek var ki o da bu pozitifliği vatandaş ne kadar hissediyor?” diye sordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisinin, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğünü belirten Saydam, “Bu rakamın bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 0.9 artış göstermiş. 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmetler yüzde 45,8, sanayi yüzde 40,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 32,4, diğer hizmet faaliyetleri ise yüzde 32,3 oranında artmış.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 25,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,5, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, inşaat yüzde 3,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,3 oranında büyümüş” dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükselttiğini hatırlatan Saydam “Makro ekonomide rakamlara bakıldığında pozitif bir durum söz konusu. Turizmin canlanması, üretim faaliyetlerinin hızlanması ve ihracatın artması büyüme verilerine yansıdı" diye yazdı.

“Rakamlara bakacak olursak iyiye doğru hızla giden bir süreç var. Tabii birileri çıkıp şimdi “Hangi büyüme?” diyecektir. Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi TÜİK iyi bir şeyleri açıkladığında genelde inanmazlar” diyen Saydam şöyle devam etti:

"Rakamlar iyi, göstergeler pozitif. Burada hiçbir sorun yok.

Ancak bu büyüme rakamları daha sokağa yansımadı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,9 artmış. Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayı verisine göre bir önceki yılın aynı ayına oranla artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası olmuş. Çarşı, pazar gezildiğinde vatandaş biraz mutsuz. Pandemi yüzünden getirilen yasaklar, aksayan işler vatandaşı etkiledi.

Ekonomiyi canlandırmak adına devlet çok ciddi atılımlar yapıyor. Rakamlar da zaten bu adımların işe yaradığını gösteriyor. Ortada inkâr edilemeyecek bir gerçek var ki o da Türkiye ekonomisi pandemiye rağmen iyiye doğru gidiyor. Ama başka bir gerçek var ki o da bu pozitifliği vatandaş ne kadar hissediyor?

Makro ekonominin büyüdüğüne işaret eden iyimser tablonun sokağa da inmesi şart. Biraz zaman alacak olsa da makro ekonomideki bu büyüme mikro ekonomiye elbette yansıyacaktır.”

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