Yeni Şafak yazarı: Bugüne kadarki MGK bildirilerinde 'ekonomi' meselesinin bu şekilde ele alındığına rastlamamıştım

Yeni Şafak yazarı Levent Yılmaz, ekonomi vurgusu yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. Yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir" ifadesini kullanarak, "bunun bir ilk olduğunu" söyledi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hali hazırda MGK Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde milli güvenlik: 'Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanması' şeklide ifade ediliyor. Ancak bugüne kadarki MGK bildirilerinde 'ekonomi' meselesinin bu şekilde ele alındığına ilişkin bir bilgiye rastlamamıştım. Bu hali ile baktığımızda uzunca bir süre güvenlik risklerini daha fiziksel gören Türkiye güvenlik konseptine 'ekonomi güvenliği' kavramını da ilave etmiş oluyor. Bu hali ile baktığımızda ilgili diğer kurumların da artık bu alandaki yetenek ve faaliyetlerini güçlendirmesi gerekiyor."

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