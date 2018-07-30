Yeni Şafak yazarı: Bugün aldığım bir maille yazılarıma son verildiğini öğrendim

Yeni Şafak gazetesinde, 2013 yılındaki Gezi Direnişi sırasında yazmaya başlayan Merve Şebnem Oruç'un, işine son verildi. Oruç , "Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim" dedi.

Yeni Şafak'ta 5 yıldır köşe yazan Merve Şebnem Oruç'un yazılarına son verildi. Sosyal medya hesabından işine maille son verildiğini duyuran Oruç, "Bugün aldığım bir maille Yeni Şafak’taki köşe yazılarıma son verildiğini öğrendim. 2013 Gezi olayları döneminde iç ve dış siyasete dair yazılarımın yayınlanmaya başlamasıyla çıktığımız yolculuk böylece son buldu..." paylaşımında bulundu.