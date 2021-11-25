Yeni Şafak yazarı: Birleşik Arap Emirlikleri ile baltalar neden ve nasıl gömüldü?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, “10 yılı aşkın süredir soğuk rüzgârların estiği” dediği Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkileriyle ilgili “Baltalar neden/nasıl gömüldü?” sorusunu sorarak kaynaklardan edindiği bilgileri aktardı.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnoun bin Zayed’in Ağustos ayında yaptığı ziyaretin kamuoyuna duyurulmasıyla ile yeni döneminin alenileşmiştiğini yazan Acet, BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan’in dünkü ziyareti ile iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yönünde daha güçlü bir adım atılmış olduğunu yazdı.

“Peki, ne oldu de böyle oldu?” sorusunu soran Acet, “Buzların erimesi, yahut ‘baltaları gömme’ olarak nitelendirdiğimiz bu yeni sürecin pragmatik bir zeminde ve ‘ekonomi öncelikli’ bir alanda ilerleyecek şekilde tasarlanıp, üzerinde mutabakat sağlandığı anlaşılıyor.

Zaten haberlere, ilgili isimlerin açıklamalarına da yansıdığı gibi, Abu Dabi yönetimi, Türkiye’ye hem doğrudan, hem de sıcak para ile ekonomik yatırımlarla dönmeyi planlıyor” diye yazdı.

“Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye ile ‘çatışma’ politikasını rafa kaldırmasını ABD seçimlerinin sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiriyor” diyen Acet, kaynaklardan edindiği şu bilgileri aktardı:

"-Trump Birleşik Arap Emirlikleri’ne bir alan açmıştı. Ama Biden döneminde bu tutum değişti. Biden yönetimi, BAE ve Suudi Arabistan’ın Yemen savaşındaki rolüne müdahale ederek bu iki ülkeye silah satışını geçici olarak durdurma kararı aldı.

-Ayrıca ABD’nin İran’la nükleer müzakerelere geri dönme kararı, Abu Dabi yönetiminin dış politikasındaki değişimi beraberinde getirdi.

Peki, ABD’deki yönetim değişikliğinin Abu Dabi’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımını değiştirmesindeki rolü ne olabilir?

İşin bu kısmıyla ilgili olarak da şu türden değerlendirmeler yapılıyor:

-Bu gelişmelerin ardından Türkiye ile mücadelenin kendileri açısından ‘alan daraltıcı’ bir tarafının olduğunu gördüler. Birleşik Arap Emirlikleri açısından İran’la mücadele bir ‘varlık, yokluk’ meselesi. Türkiye ile olan ihtilaf ise, ‘çıkar çatışmasından’ kaynaklanıyor.

-Bu yeni durum karşısında Türkiye’ye karşı yangına körükle gitmenin bir işe yaramadığını gördüler.

Kaynaklar, BAE ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair böyle şeyler dile getiriyorlar.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın

TIKLAYIN - Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye yatırım yapmak için 10 milyar dolarlık fon ayırdı