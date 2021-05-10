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Yeni Şafak yazarı: Birileri CİMER’i itibarsızlaştırma niyeti içindeyse bilin ki vatandaşla devleti karşı karşıya getirmek isteyenler düğmeye basmış demektir

10 Mayıs 2021 12:59

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, bir grubun Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ni (CİMER) itibarsızlaştırmak istediğini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun türbede ellerini arkada bağlayarak dolaşmasının ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın açıklamalarının CİMER’e şikâyet edilmesi üzerinden sistemin tartışmaya açılmaya çalışıldığını iddia etti.

Likoğlu, “CİMER, hizmet alan vatandaş için önemli bir denetim aracı. Eğer birileri CİMER’i itibarsızlaştırma niyeti içindeyse bilin ki vatandaşa hizmet vermek istemeyenler, vatandaşla devleti karşı karşıya getirmek isteyenler düğmeye basmış demektir. Bilin bakalım onlar kimdir…” diye yazdı.

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