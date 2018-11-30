Yeni Şafak yazarı: Belediye başkanı adaylarından cep telefonuma üfürükten mesajlar düşüyor

Yeni Şafak yazarı Ömer Lekesiz, son günlerde cep telefonuna belediye başkanı adaylarından "üfürükten tayyare" dediği mesajların düştüğünü kaydetti. Lekesiz mesajlarının içeriğinin “Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim, desteğinizden çok memnunum” olduğunu söyledi.

Kanalizasyon sistemine ayırdığı yazısında Lekesiz belediye başkanlarına "Biz kimi ne için belediye başkanı seçeceğimizi biliyoruz ki, seçilecek olanlar da ne için seçileceklerini iyi bilsinler" dedi.

Lekesiz'in "Medeniyet, kanalizasyon, belediye başkanı seçmek vesaire..." başlığıyla (30 Kasım 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Son günlerde belediye başkanı adaylarından (ki hiçbirini tanımam ve bilmem), cep telefonuma, silmeye yetişemeyeceğim yoğunlukta mesajlar düşüyor. “Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim, desteğinizden çok memnunum” kabilinden üfürükten tayyare (deyim böyle miydi?) mesajlar bunlar.

GSM operatörlerinin, bize sormadan telefon numaralarımızı siyasetçilere satmasını ayrıca ele alınması gereken bir problem olarak paranteze alıp, şehri yönetmeye talip olanları ciddiyete, halka rahatsızlık vermeden siyaset yapmaya davet etmek derdindeydim.

Nasıl oldu ben de bilmiyorum, Mumford ve Lacan gevezeliğiyle medeniyeti, sınai bir beceri olan kanalizasyonla eşitleyince sözün şakülü kendiliğinden kayıverdi.

Lütfen, telefon mesajlarıyla bizi taciz eden belediye başkanı adaylarından, onları malum işin müdürleri olmaya indirgemek (belki de eşitlemek) suretiyle intikam aldığım sanılmasın.

Biz kimi ne için belediye başkanı seçeceğimizi biliyoruz ki, seçilecek olanlar da ne için seçileceklerini iyi bilsinler.

Kısaca, onlar bizi rahatsız edecek kadar abartmasınlar bu işi ki, biz de kalemi bir sopa gibi kullanarak rahatsız etmeyelim onları.

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