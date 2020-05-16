Yeni Şafak yazarı bazı sendikaları ve İsmail Saymaz'ı hedef aldı: Politik ikiyüzlülük

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İstanbul Büyükeşhir Belediyesi'nin Kadıköy'de yangın tatbikatı sırasında kırılan itfaiye merdiveni nedeniyle hayatını kaybeden iki işçinin ölümünü 'iş cinayeti' olarak görmeyen kesimlere eleştirilerde bulundu.

“Fıtrat -İş Kazası Değil Cinayet-” isimli kitabını hatırlatarak İsmail Saymaz'a seslenen Kılıçdarslan, "Niçin tepki vermedi Kadıköy’de, üstelik bir tatbikatta hayatını kaybeden bu iki insanın ölümüne?" diye sordu. "Geçmişteki iş kazaları ve/veya iş cinayetleri hakkında sürekli bildirileri ile hatırladığımız meslek odaları, KESK, DİSK ve sair örgütler bu defa niçin 'çokoprens almaya' gittiler, bileniniz var mı?"diyerek sözlerine devam eden Kılıçarslan, Sözlerinin devamında, "Peki ya, tersanede, madende, inşaatta ölen her insanın peşine düşüp “iş kazası değil, cinayet” manşetleri atan özgür basınımıza ne oldu? Bir tatbikatta iki insanın (onların tabiriyle) göz göre göre ölmesi cinayet değilse neydi?" dedi.

Diken, Evrensel, Cumhuriyet, Sol Portal'ın haberlerini örnek gösteren Kılıçarslan, şöyle devam etti:

Olabilir. Sıcağı sıcağına ajans haberinin kuru metnini manşete taşımış olabilirler. Ama yahu, elim olayın üzerinden bir hafta geçti. Hiçbiri mi yazmaz “iş kazası değil, cinayet” diye. I-ıh. Yazmadılar.

Bakın benim “politik ikiyüzlülük” dediğim budur işte. İş kendi mahallesine, kendi adamına, kendi ikbaline gelince emekçi memekçi tanımayan, cinayet minayet lafını ağzına alamayan ikiyüzlülük.

Duyarcı solcularımızı ve solcumtraklarımızı görevlerini yapmaya davet ediyorum. İş kapitalistin sebebiyet verdiği kazaya gelince cinayet, devletin bir kurumunda gerçekleşince cinayet, İBB’de olunca 'merdiven kırıldı' öyle mi? Tel dolapta peynir de olacaktı. Yer misin?

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