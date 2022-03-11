Yeni Şafak yazarı: Batılılar, tarımla, gıda ile oynayarak kısırlaştırma operasyonu başlattı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan bugünkü yazısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin yeni dünya düzeni tartışmalarını alevlendirdiğini yazdı.

“Eğer tartışmalar bu minval üzere seyrederse, salgının, bildiğimiz dünyayı sona erdirmek, yeni bir dünyanın fitilini ateşlemek üzere laboratuvarda üretildiği ve dünyaya salıverildiği fikri doğruluk kazanır, haklı olarak” diyen Kaplan, yeni dünya düzeni arayışının şok yaşanmadan gerçekleşmediğini yazdı.

Koronavirüs salgının 3 yıldır sürdüğünü hatırlatan Kaplan, şöyle devam etti:“Bu arada aşı filan üretildi ama bu aşılara neler yerleştirildi, bilinmiyor, sadece dedikodusu yapılıyor, insanlığın kısırlaştırılması için gizli ve hummalı bir çalışma yürütüldüğü, bunun için de insanlığın genleriyle oynandığı söylentileri havada uçuşuyor!

Durum tam olarak böyle midir, pek emin değilim.

Bu Batılılar aşağılık adamlar, kimsenin gözüne bakmadan her haltı karıştırırlar. Ama insanlığın genleriyle oynamak için ille de böyle bir salgının üretilmesine gerek yok bu adamlar için.

İnsanlık düşmanı bunlar!

Açgözlü kapitalist mahluklar!

Tarımla, gıda ile oynayarak bu kısırlaştırma operasyonunu çoktan başlattılar en az çeyrek asır önce. Sonuç da almaya başladılar. Son on yılda yeni evli gençlerde kısırlık oranı tavan yapmış durumda.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın