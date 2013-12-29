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Yeni Şafak yazarı: Turgay Ciner ve Erdoğan Demirören tavır almalı

Yeni Şafak yazarı Cem Küçük medya patronlarına seslendi: Yargıda dosyalarımız var diye pısmayın. Demokrasiden yana tavır alın

29 Aralık 2013 22:12

Yeni Şafak yazarı Cem Küçük, medya patronlarına çağrıda bulunarak tavır almalarını istedi. Yolsuzluk operasyonu sürecinde “Polis ya da jandarma, savcıya tek bir kişiyi vermeyecek” sözleriyle dikkat çeken Küçük, yazısında HaberTürk’ün sahibi Turgay Ciner ve Milliyet’in sahibi Erdoğan Demirören başta olmak üzere medya patronlarına seslenerek “Emniyet-yargı cuntası karşısında demokrasiden yana tavır almalılar” dedi. Küçük, medya patronları için “Yargıda dosyalarımız var diye pısmayın” ifadesini kullandı.

Küçük’ün Yeni Şafak’ta yayımlanan 29 Aralık 2013 tarihli yazısının ilgili bölümü şöyle:    

“Başta Turgay Ciner ve Erdoğan Demirören olmak üzere medya patronları demokrasiden yana tavır almalılar. Çift taraflı oynamak, cuntanın istediği gibi manşet atmak kimseyi kurtarmaz. Hükümeti eleştirmekle cuntaya destek olmak farklı şeylerdir. Yargıda dosyalarımız var diye pısmayın. Demokrasiden yana tavır alın.

Buradan tekrar ilan ediyorum. Cunta polisleri ve savcıları yargılanacak. Bütün bağlantılar ortaya çıkarılacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu raporları açıklandığında kirli ilişkiler ağı görülecek. Emniyet-Yargı cuntasının hangi işadamlarını, gazetecileri nasıl korkuttuğu gözler önüne serilecek.” 

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