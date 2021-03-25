Yeni Şafak yazarı: Bankacılık tecrübesi olmayan Ağbal'ın MB Başkanlığı'na atanmasına gösterilmeyen tepkinin Kavcıoğlu’na gösterildiği bir sürece şahitlik ediyoruz

Yeni Şafak gazetesi yazarı Levent Yılmaz, "Meseleyi asla kişiselleştirmiyorum ancak ilginçtir ki Merkez Bankacılığı ve hatta bankacılık tecrübesi olmayan Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmasına gösterilmeyen tepkinin hem pratik hem de akademik olarak bankacılık bilgi ve birikimine sahip Kavcıoğlu’na gösterildiği bir sürece şahitlik ediyoruz." görüşünü savundu.

Yılmaz yazısında, "Biraz samimi olursanız bunun piyasalara 'güven' vermekle hiçbir ilgisi olmadığını bunun yerine para politikasının piyasalar(!) her istediğinde istenilenden daha fazla 'faiz' verecek bir eksene oturtulmasından kaynaklandığını anlarsınız. Elbette Merkez Bankası bağımsızlığı önemli bir kavram. Ancak bağımsızlık şemsiyesi altında ülke ekonomisini sıcak paraya ve finans sektörünün çıkarlarına bağımlı hale getirmenin de kabul edilemez olduğunu ifade etmeliyiz." düşüncesini dile getirdi.