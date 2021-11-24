Yeni Şafak yazarı: Anavatanı Anadolu olan buğdayı ithalat etmek bize yakışmıyor

Yeni Şafak yazarı Yaşar Süngü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hububat konusundaki ithalat ve ihracat verilerini paylaşarak “Anavatanı Anadolu olan buğdayı ithalat etmek bize yakışmıyor” diye yazdı.

Buğday ekim alanlarının kademeli olarak düştüğünü belirten Süngü, 2050 yılına kadar Türkiye nüfusunun 105 milyona ulaşması beklendiğini, yapılan araştırmaların bu nüfusu beslemek için bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıdaya ihtiyacın olacağını yazdı.

Hububatın, gıda ihtiyacının karşılanmasında gelecekte de ülkeler için kilit rol oynayacağını ifade eden Süngü, “Hububat üretimimiz ne durumda?” sorusunu sorarak “Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre son 19 yılda toplam 22 milyar dolar tutarında 79 milyon ton buğday ithal edildiğini yazdı.

“Sektör temsilcileri bu ithalatın sıfırlanması için kafa yoruyorlar mı bilmiyorum” diyen Süngü, “Bu kadar ithalata karşılık, 35 milyar dolar tutarında 89 milyon ton buğday ve mamulleri ihraç ederek, yaklaşık 14 milyar dolar dış ticaret fazlası versek de anavatanı Anadolu olan buğdayı ithalat etmek bize yakışmıyor” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın