Yeni Şafak yazarı: Allah aşkına, milletin gündeminde seçim yok, geçim derdi var

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, muhalefeti eleştirdiği bugünkü yazısında erken seçim çağrılarına ilişkin olarak, “Allah aşkına, seçim milletin gündeminde yok. Milletin gündeminde geçim var. Geçim derdi, seçim gündeminin çok önünde” dedi.

Türkiye’nin dış politikada olağanüstü günler yaşadığını söyleyerek, “böyle bir ortamda iç politikada muhalefet ‘Erken seçim’ diyerek yine gündem oluşturma peşinde” diyen Öztürk, yazısının devamında da muhalefete ilişkin eleştirilerde bulundu.

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