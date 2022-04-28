Yeni Şafak yazarı: Aldanmayalım; bize ne F 35 ne de F16’ları verecekler

Yeni Şafak yazarı Süleyman Seyfi Öğün, Batı’nın Türkiye’yi dışlamaktan, PKK’yı desteklemekten asla vazgeçmeyeceğini belirterek “Bizim için en hayâtî mesele de bu. Aldanmayalım; bize ne F 35 ne de F16’ları verecekler. Baştan beri Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmekten imtina etmediler” diye yazdı.

Öğün, “Suriye, Irak ve Ukrayna savaşı” başlıklı yazısından Batı’nın Ukrayna saldırısından sonra Rusya’ya ağır ekonomik ambargo uyguladığını hatırlatarak “Savaşı kazansa da bu gidişât nihayete ermeyecek görünüyor. Rusya’nın bugünkü hâli, küresel açılımlarını ağır bir risk altına soktuğunu iddia edebiliriz. Türkiye için de mühim olan, işin bu kısmı” değerlendirmesinde bulundu.

Son hamlelerinden sonra Rusya’nın sıkıştığını ve Türkiye’ye daha fazla ihtiyaç duyduğu bu aşamada kökten bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu aktaran Öğün özetle yazısına şöyle devam etti:

"NATO şemsiyesi altında toplanmış, ama ısrarla Türkiye’yi dışarıda tutmakta ısrar eden Batı, PKK’yı desteklemekten ve büyütmekten geri adım atmıyor. Türkiye’nin yeni bir Suriye ve Irak siyaseti oluşturup, Rusya ve İsrail ile anlaşıp, rejimle olan kan davasını sona erdirerek eş anlı olarak Suriye’deki İran ve PKK’yı tasfiye sürecini başlatması gerektiğini düşünüyorum. Dikkatlerden kaçırılmaması gereken husus, PKK’nın ABD ve AB’den sonra en büyük destekçisinin İran olduğudur. Bu iki unsur tasfiye edilmeksizin Suriye’de düze çıkılması, içeride büyüyen Suriyeli mülteci meselesine bir çözüm getirmesi mümkün değil.

Yaşananların Türkiye için yeni bir dizi fırsat doğurduğu çok açık. Irak petrolü Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak. Bu da ancak bölgede Türkiye’nin patronajında kurulacak bir barış zemininde mümkün olabilecektir. Irak’ın çıkışı da buna bağlı. Unutmayalım; Batı Türkiye’yi dışlamaktan, PKK’yı desteklemekten asla vazgeçmeyecek. Bizim için en hayâtî mesele de bu. Aldanmayalım; bize ne F 35 ne F16’ları verecekler. Baştan beri Rusya ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmekten imtina etmediler. Oyunu bozacak olan biziz..”

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