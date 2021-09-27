Yeni Şafak yazarı Aktay: İçişleri Bakanı Soylu, siyaseti ibadet gibi görüyor, böyle yaşadığını gördüm

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz hafta Ankara’dan başlayıp Karadeniz’deki felaket bölgelerinden, ardından Şırnak ve Siirt’ten geçip yine Ankara’da sonlanmak üzere toplam 24 saatte gerçekleştirdiği ziyaretlere refakat eden AKP Genel Başkanı Başdanışmanı ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay “Bu iş ancak ibadet gibi görülürse bu kadar güzel yapılabilir. Açıkçası, Soylu’nun bunu iliklerine kadar böyle görüp yaşadığını gördüm” dedi.

Türkiye’de son aylarda yaşanan felaketlere değinen Aktay, ülkede siyaset anlayışının Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la değişime uğradığını belirterek “Siyaseti halka hâkimiyet yerine hizmet olarak gördü. Öyle yaşadığını halkı gördü, teyit etti ve arka arkaya hiçbir siyasetçiye vermediği desteği verdi. Halkla arasında görünür-görünmez birçok yol oluştu. Bu yollardan geçerken çok yorulursunuz, meşakkat çekersiniz, ama yorulurken dinlenir, meşakkat çekerken sağalırsınız. Uzaktan bakılınca saltanat gibi görülür ama yakından bakıldığında kesintisiz bir hizmetkarlık; ne uykunuz vardır ne dinlemeniz ne yemeniz ne içmeniz ne de kendinize ait saltanat süreceğiniz bir nefesiniz. İlginizle, uğraşınızla, derdinizle, tasanızla, gamınızla, mesainizle hep başkasına, yönettiğiniz millete ait hale gelmişsiniz.

Süleyman Soylu’ya geçtiğimiz hafta Ankara’dan başlayıp Karadeniz’deki felaket bölgelerinden, ardından Şırnak ve Siirt’ten geçip yine Ankara’da sonlanmak üzere yaşadığım toplam 24 saatlik refakatimde şahit olduklarımın en özet ifadesi buydu” diye yazdı.

Soylu’nun 24 saatte 5 şehir ziyaret ettiğini ve insanların sorunlarının dinlendiğini ifade eden Aktay, sel felaketi yaşanan Bozkurt’taki ziyaretine değinerek “Gelen taleplerin hepsinin son derece pratik, iş bitirici ve çözüm odaklı bir mantıkla ve tabii ki inanılmaz bir sabırla hemen hal yoluna koyulması karşısında büyük bir hayranlık ve saygı duyduğumu ifade etmem gerekiyor.

Bu iş ancak ibadet gibi görülürse bu kadar güzel yapılabilir. Açıkçası, Soylu’nun bunu iliklerine kadar böyle görüp yaşadığını gördüm. Derdim var diyenin dert algısını küçümsemeden yaklaşmak büyük bir imtihan ve gerçekten büyük sabır gerektiriyor oysa. Gelen her talep makul değil çünkü.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak ile Soylu arasında gerilim yaşandığının kulislere yansımıştı. Şafak gazetesi, Albayrak grubuna ait.

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