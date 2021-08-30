Yeni Şafak yazarı Aktay: Ali Babacan muhalefeti en kötü modelden, CHP’den öğrenmiş; ölçü tanımadan eski dostlarına saydırmakta

Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, AKP’de uzun süre bakanlık yapan ve partiden ayrıldıktan sonra geçen yıl DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’a “Muhalefeti en kötü modelden, CHP’den öğrenmiş gibi; onlarla yarışır gibi, hiçbir ölçü tanımadan, ama üstelik eski dostlarına saydırmakta hiçbir ölçü tanımayarak. ‘Erdoğan bizim ve arkadaşlarımızın yaptıklarıyla övünmeyi bıraksın’ diyor. Neresinden bakarsanız sadece utanılacak bir söz” dedi.

Eleştiride de güzellemede de ölçülü olmak, aklın, sağduyunun insana öğrettiği sağlam bir yol olduğunu yazan Aktay, dün Deva Partisi Kongresi’nde Ali Babacan’ın konuşmasını izlerken hüzünlendiğini ifade etti.

“Muhalefeti en kötü modelden, CHP’den öğrenmiş gibi; onlarla yarışır gibi, hiçbir ölçü tanımadan, ama üstelik eski dostlarına saydırmakta hiçbir ölçü tanımayarak. ‘Erdoğan bizim ve arkadaşlarımızın yaptıklarıyla övünmeyi bıraksın’ diyor. Neresinden bakarsanız sadece utanılacak bir söz. Erdoğan olmasa o ‘arkadaşlar’ neyi yapmaya muvaffak olabilirlerdi ki?” diye soran Aktay, “ Yaptıklarını kendilerinden biliyorlarsa bundan sonra kime ne hayırları olacak? Kemal Derviş’ten daha yetenekli, daha vizyonlu, daha tecrübeli kim vardı o arkadaşlar arasında? Derviş’in eksiği neydi, o arkadaşların fazlası neydi acaba? Erdoğan’ın rolünü o kadar kolay mı bellediniz?” sorularını yöneltti.

Babacan’ın sağlık çalışanlarıyla ilgili “Sağlık çalışanlarımızın bir kısmı bu ülkeyi terk ediyor artık. Mevcut koşullarda dahi çalışmak çok zorken, hâlâ yeni zorluklar getirmeye çalışan bir yönetim var şu an” dediğini aktaran Aktay, şöyle devam etti:

“Sağlık sistemimizde sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerine elbette her türlü yapıcı eleştiri yapılmalı. Neticede sistem çalışanların mutluluğuyla, memnuniyetiyle kaim. Katlanılmaz şartlarda hiçbir hakkı hukuku, memnuniyeti gözetilmeyen çalışanların bulunduğu sistemler sağlıklı çalışmaz zaten. Ancak şu anda durumun sağlık çalışanlarını Türkiye’den kaçmaya zorluyor olduğunu söylemek büyük haksızlık. Daha iyi şartlar veya fırsatlar bulup bunu değerlendirmeye çalışmak her zaman mümkün. Ancak bunu genel bir eğilim olarak göstermek bugünün Türkiye sağlık sistemine haksız bir karalama.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın