Yeni Şafak yazarı: AKP ve MHP, başka konularda da görüş ayrılığı yaşayabilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hükümete yönelik olarak yaptığı "genel af" çağrısıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Gündemimizde yok" dediği çağrıyla ilgili olarak Acet, "AK Parti ve MHP seçim döneminde sadece af konusunda değil belki başka başka konularda da görüş ayrılıkları ya da vaatlerle seçmenin karşısına çıkacak" dedi.

Mehmet Acet, söz konusu çağrının AKP ile MHP tarafından kurulan "cumhur ittifakı"na zarar verip vermeyeceği yolundaki sorusunu, Bahçeli'nin bir kurmayına yönelttiğini, karşılığında ise şu yanıtı aldığını söyledi:

“Olur mu öyle şey? Tarihin ve talihin sarkaç anlarından birindeyiz. Genel Başkanımız erken seçim çağrısı yaparken, Rusya’nın, İran’ın önümüzdeki dönemde yaşanacak büyük krizlere hazır olmak için erken seçim kararları almasını, Çin Parlamentosunun Devlet Başkanı’nı ikinci kez seçerken süre sınırını kaldırmasını dikkate alarak bu çağrıyı yaptı. Herkes yeni dönemin risklerine karşı seçimleri erkene alarak hazırlık yapıyor. Gemi limana salimen yanaşana kadar bu ittifakın arkasındayız.”