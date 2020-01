Yeni Şafak yazarı: AK Partili siyasetçi, "Böyle gidersek 2019'da kaybederiz" dedi

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, AKP'li bir siyasetçinin kendisine “Bakın 2019'da önce yerel, sonra genel seçimler var. Bana kızacaksın ama 2019'daki seçimler Türkiye tarihinin en kritik seçimleridir. Eğer böyle gidersek, 2019'da kaybederiz" dediğini öne sürdü. Öztürk, AKP'li siyasetçinin, "Yeni Ak Parti MYK'sı ile kabine, tasfiye mantığıyla değil, mutabakat mantığıyla olacak. Benim bildiğim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, olup biteni en iyi görendir. Bak yakında sürpriz geri dönüşler olursa hiç şaşırma" ifadesini kullandığını iddia etti.

Hasan Öztürk'ün "Ak Parti’de tasfiye mi revizyon mu mutabakat mı" başlığıyla yayımlanan (30 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Ak Parti'de 16 Nisan referandumu sonrası hızlı bir değişim yaşanacak. Bilinen takvimleri tekrarlayacak olursak; Cumhurbaşkanımız Erdoğan Salı günü Ak Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Partiye yeniden üye olacak. Aynı gün grup toplantısında konuşacak. 21 Mayıs'ta Ak Parti Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilecek. Buraya kadar tamam.

Asıl mesele, her seçim ve her kamuoyu yoklamasından sonra şapkasını önüne koyup “öz savunmasını veren" Ak Parti'nin 16 Nisan referandumunun sonuçları bakımından nasıl bir savunma yapacağı ve “revizyon" yaşayacağıyla ilgili sanırım.



16 Nisan'dan çok daha önce, referandumdan evet çıktığında Cumhurbaşkanımız'ın Ak Parti'ye döneceğini, genel başkan olacağını zaten yeni sistemin bir anlamda “Partili Cumhurbaşkanlığı Modeli"olduğunu biliyorduk.



Ama referandumun sonuçları bakımında Ak Parti'nin hükümet, genel merkez ve teşkilatlar açısından nasıl bir değişime hazırlandığına ilişkin kanaatlerimiz yoktu.



Şimdi önümüzde bir tablo var. Bu tabloya göre öncelikle bir referandum başarısı var. Hakkını teslim edelim. Ama bir de yüzde 48.6 ile “hayır" diyenler var. Bu hayır oylarının nedenleri tartışılırken Ak Parti'nin özeleştiri yaptığını söylemiştim.



Revizyon da işte bu noktada başlıyor. Kimler Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın temposuna ayak uyduramadı. Kimler Erdoğan'ın ritmini bozdu. Ayak sürüyenler, “yan gelip yatanlar", yükü yine birkaç kişinin omzuna yıkıp arkadan parsayı kapanlar kimlerse onların revize edileceğini düşünüyorum.



Önceki akşam, İstanbul'da önemli bir yerel siyasetçi ile buluştum. “Sokaktaki insana dokunan, onu dinleyen ve onun sorunlarıyla hem hal olan politikalar bugüne kadar Ak Parti'yi yerelde iktidar yaptı. Yereldeki muazzam hizmet, merkezi iktidarı getirdi ve tahkim etti" dedi.



“Ama şimdi", diye başladı ve “Yalanlar üzerine kurulu CHP siyasetini yıkacak samimi ve gayretli çalışmadan çok uzakta bazı arkadaşlarımız var" dedi. “Gecesini gündüzüne katan, hizmet aşkıyla yanıp tutuşanlarımızın sayısı çoktu şimdi, her işi 'taşerona havale' ettiğimiz gibi, siyaseti de bir yükleniciye havale etme eğilimimiz baş gösterdi. Bizim bu ataletten, bu üstenci tutumdan bir an önce kurtulmamız gerek" diye devam etti.



“Bakın 2019'da önce yerel, sonra genel seçimler var. Bana kızacaksın ama 2019'daki seçimler Türkiye tarihinin en kritik seçimleridir. Eğer böyle gidersek, 2019'da kaybederiz" diye karamsar bir tablo çizdi.



Bir şey daha söyledi, “Yeni Ak Parti MYK'sı ile kabine, tasfiye mantığıyla değil, mutabakat mantığıyla olacak. Benim bildiğim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, olup biteni en iyi görendir. Bak yakında sürpriz geri dönüşler olursa hiç şaşırma!"



“Yeni dönemde, tasfiyeden çok mutabakat ve revizyon olacak" iddiasındaki Ak Partili yerel siyasetçi haklı mı çıkacak haksız mı pek yakında göreceğiz.



Takipteyiz…