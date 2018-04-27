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Yeni Şafak yazarı: AK Parti, parlamentoda kan kaybedebilir

"Baskın seçim oldu ama iyi mi oldu, kötü mü oldu artık sandıkta göreceğiz"

27 Nisan 2018 16:09

Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk,  3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Benim tahminim, insanlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy verirken, rahatsız oldukları her konunun acısını parlamento seçiminde AK Parti’den çıkarabilir" dedi. 

AKP tabanında bu eğilimi gördüğünü ifade eden Öztürk, "Milletvekilliğinin kıymeti mi düştü?" başlığıyla yayımlanan (27 Nisan 2018) yazısında "Bu kadar kısa süre içinde AK Parti’nin düşen marka değerini yükseltebilirler mi bilemiyorum. Ancak en azından seçim kampanyasında buna dikkat etmek lazım" görüşünü dile getirdi.

Öztürk, yeni sistemde parlamentonun, eskisine oranla daha kritik ve önemli olduğunu söyledi. "Obama ve Trump döneminde ABD Meclisi iktidarı kilitlemişti" diye yazan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

"AK Parti parlamentoda çoğunluğunu kaybederse, sadece iktidarı kitlenmez, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasilere yargı süreçlerini bu parlamento başlatabilir. O yüzden parlamentoyu boş bırakmayın diyorum. Ha şunu da ekleyeyim. Artık seçmen, her gösterdiğiniz adaya, hatta hak etmeyen, istenmeyen milletvekili adayına oy vermeyecek, sakın unutmayın. Çünkü seçmen kendini yönetimde istikrarı sağlamak için Erdoğan’a oy vermekle sorumlu hissedecek. Ama parlamento seçiminde bu duygu olmayacak. Baskın seçim oldu ama iyi mi oldu, kötü mü oldu artık sandıkta göreceğiz."

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