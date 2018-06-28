Yeni Şafak yazarı: AK Parti bunu yapmazsa yerel seçimlerde ciddi sıkıntı yaşanacak

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Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran’daki seçimlerde oyların yüzde 52.55’ini alarak ilk turda yeniden seçilmesinin ardından AKP’nin oy kaybına fazla dikkat edilmediğini belirterek, “Oysa 1 Kasım seçimlerine oranla, en çok oy kaybeden parti oldu. Zaman geçtikçe kaybedilen oy ve milletvekili konusunun daha net tartışılacağını sanıyorum” dedi.

Seçimler öncesinde de bu konuya dikkat çektiğini belirten Öztürk, “AKP’nin 7 Haziran oylarına geri döndü. Üstelik 21 milletvekili eksildiği için Mecliste çoğunluğu da kaybetti ve MHP’ye mahkum konumuna geldi” yorumunda bulundu.

Öztürk, Yeni Şafak gazetesinin bugünkü (28 Haziran) nüshasında yayımlanan yazısında, “AK Parti Türkiye’nin geleceğinde uzun süre rol oynaması için kendi marka değerini, teşkilat yapısını, yönetim sistemini ve ilkesel değerlerini güçlendirmesi gerekiyor. Bunun için de kendisine daha önce oy vermiş ama şimdi vermemiş insanların neden şikâyet ettiğini bulmalıdır. Bunu hem gelecek yıllar için yapmalı hem de 8 ay sonra yerel seçimler için yapmak zorunda. Aksi takdirde yerel seçimlerde ciddi sıkıntı yaşanacak” diye ekledi.