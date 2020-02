Yeni Şafak yazarı: Aday listeleri açıklandığından bu yana, en çok AKP kendi içinde tartışıyor; ne oldu bize?

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018'e yapılacak genel milletvekili seçimleri için hazırladığı aday listesinin, parti içinde tartışmalara neden olduğunu belirtti.

"Bizler camianın içindeyiz. Sorunlarımızı, eksiklerimizi, hatalarımızı ve yanlışlarımızı belki de tam olarak göremeyebiliriz. Belki duygusalız. Özeleşti yapamayabiliriz. Ancak başkalarının değerlendirmelerini de asla kabul etmiyoruz" diyen Öztürk, "Bir camianın hazin kavgası" başlığıyla yayımlanan (24 Mayıs 2018) yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Keşke adaletinden emin olduğumuz akil insanlar bulsak da, karşısına geçip sorusak: Neden savrulduk? Ne oldu bize? Neyin kavgasını veriyoruz? Nasıl düzeliriz? Tartışamıyoruz bile. Yazdığımız her yazıyı, her mesajı iktidar tarafgirliği, yalakalığı yapan insanlardan çok çekmiştik. Şimdi de yazdığımız her yazıyı, her mesajı iktidar karşıtlığı olarak algılayan benzer sorunlu bir kesim var.