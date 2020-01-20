Yeni Şafak yazarı Acet’ten Kanal İstanbul sorusu: Harcanacak paraya değecek mi?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Kanal İstanbul projesine ilişkin “Harcanacak paraya değecek mi?” sorusunun sorulması gerektiğini belirtti. Acet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın soruya, “Projenin 15 milyar dolar maliyeti var (aşağı yukarı 85 milyar lira). Bittiğinde buraya harcayacağımız paranın katbekat fazlasını getirecek. Projenin maliyetini 4 yılda geri kazandırmasını bekliyoruz. 20 yılda ise, 60 milyar dolar getirecek” yanıtını verdiğini aktardı.

Acet, “Kanal İstanbul, Bakan Turhan’ın söylediği gibi 4 yılda kendisini amorti edip gerçekten kâra geçebilir mi sorusuna yine İstanbul Havalimanı üzerinden bir örnek verilebilir” ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın