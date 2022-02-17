Yeni Şafak yazarı Acet: Takvim erkene alındı, Karadeniz gazı bir yıl sonra evleri ısıtmaya başlayacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğalgazın 2023 yılının ilk çeyreğinde evleri ısıtmak için kullanılacağını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in Karadeniz’de bulunduğu ifade edilen doğalgaz çalışmalarıyla ilgili açıklamalarına yer veren Acet, küresel bir enerji krizinin yaşandığını, 2021’in ikinci yarısından itibaren, enerji fiyatlarında görülmemiş artışlar yaşandığını yazdı.

“Çetin geçen kış şartlarında ülkeler hem tedarik, hem de maliyet anlamında ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı” diyen Acet, şöyle devam etti:

“İçinden geçtiğimiz süreç, enerjide dışa bağımlılığın ne anlama geldiğini, başta Avrupa olmak üzere enerji ihtiyacını başka ülkelerden karşılamak zorunda kalan herkese ‘ayne’l yakîn’ gösterdi. Elbette Türkiye’de buna dâhil. Sadece ekonomik bakımdan değil, ülkelerin egemenlik haklarını korumak için de kendi enerji kaynaklarına sahip olmalarının ne kadar kıymet arz ettiği bugünlerde daha iyi anlaşılmış olmalı.”

“Peki, Karadeniz gazı evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?” diye soran Acet, şöyle devam etti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021’in Haziran ayında 135 milyar metreküplük yeni doğalgaz müjdesini açıkladığı konuşmasında şöyle demişti: ‘Karadeniz gazını 2023’te kullanıma sunmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Filyos’taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde, hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız. Türkiye’yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtaracak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir.’

Ocak ayında Sakarya gaz sahasındaki doğalgazı kıyıya getirecek olan borular, Filyos Limanı’na gelmeye başlamıştı. Birkaç ay içerisinde bu borular Karadeniz’in altına yerleştirilmeyen başlanacak. Gaz akışı için daha önce 2023 ortaları öngörülmüştü. Mayıs sonu gibi bir takvimden de söz edilmişti. Ancak, devamında bu çalışmalar revize edildi, takvim erkene alındı. Yeni bilgi şu: 2023’ün ilk çeyreğinde, muhtemelen seneye bu vakitler, Karadeniz gazı evlerinizi ısıtmaya başlamış olacak.

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