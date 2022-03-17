Yeni Şafak yazarı Acet: Suriye tecrübesi, Rusların Ukrayna’da iki adım ileri, bir adım geri atabileceğine işaret ediyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun iki ülke arasında yürüttüğü diplomasi trafiğine değinip “Suriye tecrübesi, Rusların Ukrayna’da iki adım ileri, bir adım geri atabileceğine işaret ediyor” görüşünü dile getirdi.

Geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonuç çıkmadığını hatırlatan Acet, “Ancak devam eden günlerde sürpriz bir gelişme oldu ve Türk diplomasisi, Türkiye’nin arabuluculuk misyonuna uygun düşecek yeni bir mekik diplomasisinin içinde buldu kendini. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Moskova’da Rus mevkidaşı Lavrov’la bir araya geldi.” Diye yazdı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun bugün Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile bir araya gelmesinin beklendiğini yazan Acet şöyle devam etti:

"Çavuşoğlu’nun heyetler arası görüşmelerin başlangıç aşamasında yaptığı iki açıklama, bu trafikte Türkiye’nin misyonun ne olacağının bir özeti gibiydi:

1-Türkiye, net, dengeli hak ve hukuktan yana tavrını değiştirmedi. Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak arabulucu ve kolaylaştırıcı rolümüzü sürdürüyoruz.”

2-Bugüne kadar ikili ilişkilerin yanı sıra birçok zor dosyada Rusya ile beraber çalıştık. Bu çalışmalarımız çerçevesinde oluşan güven sayesinde bugün bir masanın çevresindeyiz. Çavuşoğlu’nun bahsettiği ‘zor dosyalar’ nedir diye sorunca akla hemen Suriye geliyor. Peki, Rusların Suriye’deki tutumunu Ukrayna’ya uyarlayacak olursak neler söylenebilir? Putin, “Ruslarla Ukraynalılar aynı halk” dediği için ‘Slav dayanışması’ adına, Suriye’deki gibi kitlesel katliamlardan, geniş çaplı yıkımlardan uzak durmaya çalışıyor. Ancak Suriye tecrübesi, Rusların Ukrayna’da iki adım ileri, bir adım geri atabileceğine işaret ediyor. Yani Ukrayna’da silahlar kısa vadede sussa da, orta ve uzun vadede, bu sessizliğin bozulmayacağının bir garantisi bulunmuyor."

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