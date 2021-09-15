Yeni Şafak yazarı Acet: Meral Akşener Fatih benzetmesiyle CHP Genel Merkezi’ne göndermede bulundu

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzetmesiyle ilgili “Belli ki, Akşener o sözleriyle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da ‘tekil hareket etme’ eğilimi gösteren CHP Genel Merkezi’ne bir göndermede bulunmuş oldu. Benim adaylığımı ciddiye almazsanız, ben de sizin aday olmasını istemediğiniz kişiyi öne çıkarırım demiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in yakın kurmayları arasında yer alan Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın gazeteci Muharrem Sarıkaya’ya söylediklerinin, muhalefetin iki lokomotif partisi arasındaki ‘didişme halini’ gün yüzüne çıkardığını öne süren Acet, “Bu iki partiye destek veren çevreler, Cumhur İttifakı’nın muhalefeti bölmek, aralarına nifak sokmak için özel bir gündemle hareket ettiği tezinden yola çıkarak bu tartışmaların ‘suni gündem’ olduğunu savunuyorlar ama işin gerçeği öyle değil. Reel bir kavga, kavga değilse bile görüş ayrılıklarının ürettiği didişme hali var orada ve bu durum, dikkat çekici olduğu için haliyle gündem olmaya da devam ediyor” diye yazdı.

Paçacı’nın ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’e yaptığı açıklamaları hatırlatan Acet, Millet İttifakı’nda yer alan partilerin bir arada tutan üç temel motivasyon kaynağını şöyle sıraladı:

1-Tayyip Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak için ‘güç birliği yapma’ zorunluluğu.

2-İktidar nimetlerinden yararlanma/paylaşma azmi/arzusu.

3-Cumhurbaşkanı seçimleri için ‘Aday ben olmalıyım’ rekabeti.”

CHP ve İyi Parti arasında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerilim yaşandığını öne süren Acet, yazısına şöyle devam etti:

"Meral Hanım’ın Ekrem İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzeterek göklere çıkardığı konuşmasından kısa bir süre sonra İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda frene basmasını bir diğerinden bağımsız, kendi başına gelişen iki ayrı hadise olarak mı görüyorsunuz yoksa?

Ben öyle görmüyorum. Bir bütünlük içinde baktığımda şunları görüyorum: Belli ki, Akşener o sözleriyle Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da ‘tekil hareket etme’ eğilimi gösteren CHP Genel Merkezi’ne bir göndermede bulunmuş oldu. Benim adaylığımı ciddiye almazsanız, ben de sizin aday olmasını istemediğiniz kişiyi öne çıkarırım demiş oldu. Tabii bu ‘pohpohlama’, İmamoğlu’nun adaylığına karşı olduğunu açıkça duyuran Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını rahatsız etti. İmamoğlu’na bu rahatsızlık, ‘CHP’li bir belediye başkanı olduğunu unutma’ mesajıyla iletildi, ya da öyle hissettirildi. O da, mesajı aldım mesajını vermek için ‘Aklımda bir tek İstanbul var. Daha yukarılarda gözüm yok’ anlamına gelen o malum açıklamasını yaptı.

Mülakat kariyeri olmayan ama CHP yönetimine yakınlığı ile bilinen bir akademisyene bu demeci vererek, Kılıçdaroğlu ve yakın kurmaylarına ‘Bakın bunları size söylüyorum, siz üzerinize alının’ demiş oldu.

Peki, bu sözleri İmamoğlu’nun adaylık yarışından çekildiği anlamına gelir mi? Hiç sanmıyorum. Vazgeçmeyecek, o da, kendi kozlarını son ana kadar kullanmaya devam edecektir.”

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