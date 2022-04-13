Yeni Şafak yazarı Acet: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda üç avantajı, iki dezavantajı var

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında 6 muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin adayları arasında ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili “üç avantajı, iki dezavantajı var” dedi.

Acet’in “Muhalefetin adaylık açmazı” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İmamoğlu’nun adaylık yolunda karar alıcılar nezdinde karşılığı olan birkaç avantajı var.

Birincisi; Demirtaş’ın ima ettiği gibi, HDP’nin birinci tercihinin kendisi olması.

İkincisi; yurt dışından, Batı’dan yakın alaka görmesi. ABD ve İngiliz büyükelçilerinin yaptıkları ziyaretler, yenilen balıklar falan.

Üçüncüsü; İstanbul Belediyesi’nin geniş maddi imkanlarını da kullanmak suretiyle muhalefet paydaşlarının önemli bir kısmını yanına çekmiş olması.

Bu üç avantaja karşın iki tane de önemli dezavantajı var İmamoğlu’nun.

Birincisi; karar verici konumda olmaması ve aday olmasını engelleyebilecek pozisyonda olan bir ismin yani, CHP Genel Başkanı sıfatıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olması.

İkincisi; anketlerin hemen tamamında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çıkan destek oranının İmamoğlu’na verilen desteğin epeyce üstünde çıkması.

Birkaç ay önce İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, adaya anketlere bakılarak karar verilmesi gerektiği yönünde bir görüş beyan ettiğini duymuştum.

Partiler adına karar verici durumda olan isimler arasında bir ‘senkronizasyon’ yakalanamadığı takdirde, bu işin en sonunda varacağı yer gerçekten de anketler olabilir."

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