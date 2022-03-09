Yeni Şafak yazarı Acet: Emperyal güçler, Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kullanmak isteyebilir

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Amerikan CBS televizyonunda, İstanbul’u Yunanistan toprağı olarak gösteren haber ile Olympiakos Kulübün Başkanı Evangelos Marinakis’in İstanbul için kullandığı “Bizim şehrimiz” açıklamasını hatırlatıp “Emperyal güçler, Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kullanmak isteyebilir” görüşünü dile getirdi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte pek çok mahfilde, ‘Tarih geri döndü’ yorumları yapıldığını yazan Acet, yazısına şöyle devam etti: "Bizim de Türkiye adına kendi tarihimize ve o tarih içindeki kırılma anlarına odaklanmamız gerekiyor. 100 yıl önce bu topraklarda Kurtuluş Savaşı’nı Yunanistan’a karşı vermiştik. Ama unutmamak gerekir ki, o gün olduğu gibi günümüzde de, Yunanlılara o aklı veren, o kışkırtmayı yapan başka birileri daha vardı. Birkaç yıl önce, üst düzey bir Türk yetkili ile yaptığım sohbette muhatabım, Kurtuluş Savaşı yıllarına atıfla, “O zaman da Batılı ülkeler Yunanistan’ı üzerimize salmışlardı. Şimdi de benzer bir çaba içinde olabilirler” şeklinde cümleler sarf etmişti.

Geçenlerde bir başka yetkili isim de aynı bahiste şöyle şeyleri dile getirmişti:

‘Biz bunların hepsine alışığız. 1919’dan sonra da değişen bir şey olmadı. O dönem, Yunanistan’ı bize karşı ‘Proxy/Vekâleten’ kullanmışlardı. Biz de Yunanlılara, 'Tarihi unutmayın, 9 Eylül’ü unutmayın diyoruz.’

Ukrayna savaşı ile dünyanın içine girdiği dönem, Yunanistan üzerinden gelebilecek tehditleri çok daha yakından izlemeyi zorunlu kılıyor.”