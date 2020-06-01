Yeni Şafak yazarı Acet: Cumhurbaşkanı için belli bir süre Ankara dışında yurt içi seyahat planlaması yapılmayacak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Kanal 7'de kendisine yaptığı açıklamaları köşesinde yorumladı. Acet, "Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ın sözlerinden Erdoğan’ın korona riskinden korunması için seyahat planlamaları konusunda temkinli şekilde hareket edilmeye devam edileceği anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı için belli bir süre Ankara dışında yurt içi seyahat planlaması yapılmayacak. Şu anda planlanan bir yurt dışı seyahati yok" düşüncesini dile getirildi.

Acet, "Doğru olan da bu. Sonuçta teknolojik imkanlar sayesinde devlet işleri seyahat zorunluluğu olmadan da yürütülebiliyor. Cumhurbaşkanı için belli bir süre Ankara dışında yurt içi seyahat planlaması yapılmayacak. Yurt dışı seyahatleri de ertelendi. Şu anda planlanan bir yurt dışı seyahati yok. Kalın, Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarını hatırlatıp, o toplantıların bile online yapılmasının gündemde olduğunu söylüyor. 'Fiilen yapılsa bile kaç lider gider, biz gider miyiz bunlar soru işareti. Benim tahminim bunların hemen hepsi videokonferans yoluyla yapılacak gibi görünüyor. Yani muhtemelen bu yıl çıkana kadar uluslararası resmi ziyaretler yapılmayacak' diye bir tahminde bulunuyor." ifadesini kullandı.

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