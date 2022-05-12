Yeni Şafak yazarı Acet: CHP yönetimi ile İmamoğlu arasında kasım ayından kalan tam kapanmamış bir ‘hesap’ var

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında CHP yönetimi ile Karadeniz turu ve davet edilen gazetecilerle gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın müşaviri Murat Ongun arasında kasım ayından kalan tam kapanmamış bir ‘hesap’ olduğunu yazdı.

“Neydi o?” sorusunu soran Acet, şöyle devam etti: “6 ay kadar önce, Millet İttifakı’nın iki lokomotif partisi CHP ve İYİ Parti’nin genel başkanları, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun organize ettiği bir açılış törenine katıldılar. Açılış programı bittikten sonra enteresan bir şey oldu. İmamoğlu, CHP’nin belediye başkanı olmasına rağmen Kılıçdaroğlu programla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Üstüne CHP’nin kurumsal hesapları da ‘ölü taklidi’ yaparak töreni geçiştirdi. Buna karşın İyi Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile birlikte katıldığı İmamoğlu’nun programıyla ilgili net bir teşekkür mesajı yayınladı. Akşener, “hizmeti geçenlere” ifadesiyle, İmamoğlu’nu onore etti. Normal olan Akşener’in tutumuydu.”

Murat Ongun’un açılışın ardından yaptığı “Avrupa’nın en büyük, Türkiye’nin ilk katı atık yakma tesisinin açılışını paylaşma nezaketi gösteren İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e teşekkür ederiz” açıklamasıyla Kılıçdaroğlu’na göndermede bulunduğunu öne süren Acet, “Bu bir bakıma bir meydan okumaydı tabii. İmamoğlu’nun ‘ita amiri’ Kılıçdaroğlu’na dönük bir meydan okuması” diye yazdı.

Ongun’un bu açıklamasının CHP Genel Merkezi’nde kriz yaratığını ve devreye İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın girdiğini yazan Acet, “Söylenene göre Toprak, Genel Merkez’e ayar veren Murat Ongun’u arayıp sert bir şekilde çıkışınca Ongun geri adım attı ve bu şekilde krizin üzeri örtülmüş oldu” diye yazdı.

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