Yeni Şafak yazarı: CHP'den Mehmet Şimşek'e, örtülü veya açık bir teklif gitmemiş

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP'nin Mehmet Şimşek'e adaylık teklifinde bulunduğu iddialarına ilişkin olarak, "CHP içinden de tanıdığı, zaman zaman karşılıklı hal-hatır soruduğu isimler varmış. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda örtülü ya da açık kimse, herhangi bir teklifte bulunmamış." bilgisini paylaştı.

Acet, “CHP, Mehmet Şimşek’e adaylık teklifi götürdü mü?” başlıklı yazısında, “Mehmet Şimşek’in herhangi bir konuda, herhangi bir siyasi partiyle herhangi bir dirsek teması bulunmuyormuş. Yani CHP’den kendisine bir adaylık teklifi gelmiş değil” diye yazdı. Acet, CHP, adaylık teklifinde bulunsa bile, Mehmet Şimşek’in böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtti.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunun cevabı büyük bir muamma olarak kaldıkça, senaryolar, ihtimal hesapları, isimler havada uçuşuyor” diyen Acet, kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir’in CHP’li bir tanıdığından aldığı duyuma dayanarak "CHP Cumhurbaşkanı adaylığı için eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e teklif götürdüğü" iddiasını hatırlattı.

Şimşek’in 2007’de Londra’daki yüksek maaşlı işini bırakıp Türkiye’ye geldiğini 11 yıl boyunca AK Parti hükümetlerinde ekonomiyle ilgili bakanlıklarda başarılı görevler yürüttükten sonra, 2018’de yapılan seçimlerde tekrar aday olmadığını yazan Acet, CHP’den Şimşek’e Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif gitti” iddiasıyla ilgili küçük bir araştırma yaptığını ifade etti.

Acet özetle yazına şöyle devam etti;

Öğrendiklerime göre;

"Mehmet Şimşek’in herhangi bir konuda, herhangi bir siyasi partiyle herhangi bir dirsek teması bulunmuyormuş. Yani CHP’den kendisine bir adaylık teklifi gelmiş değil.

Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kurarken Şimşek’in bu partiye katılımı için çok ısrarcı olunmuş. Ancak Şimşek, arkadaşça görüşmenin ötesinde bu teklif ve taleplere karşı kapılarını kapalı tutmuş.

CHP içinden de tanıdığı, zaman zaman karşılıklı hal-hatır soruduğu isimler varmış. Ancak Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda örtülü ya da açık kimse, herhangi bir teklifte bulunmamış.

Öğrendiğime göre gözlerden uzak olsa da, Mehmet Şimşek’in finans alanında elde ettiği tecrübe ve birikimini kullandığı yoğun bir çalışma hayatı var.

Kendisi, Çin’in finans alanında en önemli think-tank kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyormuş. New York’ta benzer bir kuruluşun danışma kurulu üyeliğini yapıyormuş. Londra’da, Ortadoğu’da, İslâm Kalkınma Bankası’nın bir fonunda çalışmalarını yürütüyormuş.

Yani Türkiye’ye gelmeden önceki profesyonel işini ya entelektüel düzeyde ya da fiili danışman olarak devam ettiriyormuş.

Denilene göre, kendisi bu işler için yoğun bir mesai içinde imiş.

Kişisel olarak ileride bir gün CHP, adaylık teklifinde bulunsa bile, Mehmet Şimşek’in böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum.”

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