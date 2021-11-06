Yeni Şafak yazarı Acet: Asgari ücret için yapılacak çalışma ciddi bir sınav olacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, hayat pahalılığı ve enflasyon konusuna değinirken, "Kışa girerken, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının alıp başını gittiği bir ortamda, hükümetin vatandaş lehine ciddi bir fedakârlık sergilediğini herkesin görmesi lazım" dedi.

"Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere!" ifadesini kullanan Acet, yazısına şöyle devam etti:

"Yani enflasyon ve hayat pahalılığı meselesine. Burada da yukarıda kurduğumuz cümleyi tersine çevirerek kullanalım: Hükümetin, dar/sabit gelirli milyonların enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları görüp, doğru politikalarla desteklemesi büyük önem taşıyor. Böyle dönemlerin en büyük risklerinden biri, gelir adaletsizliğinin büyümesi, orta sınıfın zayıflaması, zenginin zenginleşmesi, fakirin fakirleşmesidir.

Fakirleşme duygusunu telafi etmenin yolu ise güçlü desteklerle bu kesimlerin kollanmasıyla mümkün olabilir. Bu anlamda asgari ücret için yapılacak çalışma ciddi bir sınav olacak. Hükümetin düşük ücretlileri gözetmesi, özel sektörün de ekonomik canlılığın arttığı bu ortamda, elde ettikleri kazançları çalışanlarıyla hakkaniyete uygun şekilde paylaşması lazım."