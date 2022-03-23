Yeni Şafak yazarı Acet: Anketlerde Erdoğan ve AK Parti’nin oyları neden yükselişe geçti?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, AKP’nin bir süre önce yaptığı kamuoyu araştırmalarında, enflasyondaki artış, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş gibi ekonomik nedenlerle oyunun yüzde 35’in altında çıktığını ancak Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni iklimle bunun son zamanlarda değiştiğini yazdı.

Acet, bugünkü “Anketlerde Erdoğan ve AK Parti’nin oyları neden yükselişe geçti?” başlıklı yazısında köşe yazısında “AK Parti’nin yaptırdığı anketlerde, parti oyları yüzde 35’lerin altını görmeye başlamıştı. Ancak son araştırmalar, aşağı yönlü yönelimin durduğu, hatta tersine dönerek oylarda, 3,4 puanlık artışlar getirdiğine işaret ediyor” dedi.

“Peki, ama neden?” sorusunu soran Acet şöyle devam etti:“Enflasyon yüzde 50’lerin üzerine çıktığı halde, üstelik bir anda patlayan Ukrayna’daki savaş, ekonomideki olumlu beklentileri ciddi ölçüde ‘baskıladığı’ halde, iktidara dönük destekte neden bir artış olsun? Bunun cevabı, yine Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan yeni iklimle ilişkili.”

Zor zamanlarda güçlü lider, güçlü iktidar arayışı ön plana çıktığını yazan Acet, şöyle devam etti: “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte, geniş bir kitlenin algıları, ‘tehlike butonuna’ basılmış gibi hemen açılıverdi.

1 Kasım 2015 seçimleri öncesinde olduğu gibi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yapılan referandum ve seçimlerde olduğu gibi, ‘mesele memleket meselesi’ duygusu, diğer kaygıların önüne geçti.

Daha önce Suriye’deki, Irak’taki kanlı savaşları ensesinde hisseden, haritada yerini bilmediği Venezuela’daki çalkantıları bile izleme ihtiyacı hisseden geniş bir kitle, Ukrayna’daki savaşın da Türkiye için yeni bir ‘beka tehdidi’ üretebileceğini gördü, yahut hissetti.”

Acet, ismini vermediği AKP’de görevli birinin konuyla ilgili şu görüşlerine yer verdi:

“Enflasyon var mı? Var. Vatandaş bunu sorun olarak görüyor mu? Görüyor tabi ki. Ama şunu fark ediyor. Mevzuu memleket meselesi. Ülkenin bekası söz konusu olduğunda mesele, benzin, domates, patates meselesi olmaktan çıkıyor.

Vatandaş muhalefete baktığında, şöyle düşünüyor. 6’sı birden bir araya gelmekte, bir masada toplanmakta zorlanıyor. Nasıl toplanılacağını bilmiyorlar. Ama Tayyip Erdoğan’ın masasında dünya liderleri toplanıyor.”

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