Yeni Şafak yazarı Acet: Akşener'in Ukrayna konusundaki talepleri Taksim Platformu'nun Gezi Parkı şartlarına benziyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından hükûmete çağrıda bulunduğu sözleriyle ilgili “Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Platformu’nun sıraladığı şartlara benziyordu” ifadesini kullandı.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in sosyal medyadan dile getirdiği “1-Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı,
2-Kendisini kırılgan hale getiren S400’lerden acilen kurtulmalı,
3-Akkuyu Nükleer Santrali’ni derhal millileştirmeli,
4-Bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır” taleplerine yer veren Acet, şöyle devam etti:
Sıraladığı talepler, siyaset bilimci Murat Yılmaz’ın hatırlattığı üzere, Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Platformu’nun sıraladığı şartlara benziyordu.
Taksim Platformu’nun sözcüleri, eylemleri bitirmek için Üçüncü Köprü’nün, Üçüncü Havalimanı’nın yapımının durdurulması gibi ilk bakışta ‘kelalâka’ diyebileceğiniz taleplerde bulunmuştu.
Ama o talepler, Gezi Parkı eylemlerinin arka planının anlaşılmasını kolaylaştırmıştı.
Akşener’in Ukrayna işgali başladıktan sonra sosyal medya üzerinden sıraladığı görüşler de bunlara benziyordu.
Rusya’yla ilişkileri bitirip, yüzümüzü bütünüyle Batı’ya dönelim çağrısından başka bir anlam ifade etmiyor bu talepler.”
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