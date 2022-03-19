Yeni Şafak yazarı Acet: Akşener’in önerisi İyi Parti’de tartışılmamış

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Fox TV’de cumhurbaşkanı adayına ilişkin yaptığı tarifi hatırlattığı bugünkü yazısında, “İlgili mercilerde böyle bir konu konuşulmamış. Örneğin çarşamba günü yapılan Divan toplantısında konu gündeme gelmemiş” dedi.

Acet, yazısında, “Muhtemelen daha önce de örneklerine rastladığımız gibi, Meral Hanım kendi başına ya da çevresinde bulunan bir iki kişinin fikrini alarak böyle bir konuyu kamuoyu önünde dillendirmeye karar vermiş olabilir” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Cumhurbaşkanlığı makamı için Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğimiz derleyici, toparlayıcı bir aday çıkaracaklarını” söylemişti.