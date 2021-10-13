Yeni Şafak yazarı: ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Ford’un iddiası doğru ise ABD-Rusya ve Esad rejimi Kürt devleti konusunda anlaşmaya varmış

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, ABD’nin eski Suriye Büyükelçisi Robert Ford’un 'Fırat’ın doğusunda PKK/PYD-YPG özerk yönetiminin de facto bir Kürt devletine evrileceği’ iddiasına ilişkin olarak “Hakikaten büyük bir iddiada bulunmuş. Bu yazılanları doğru kabul edersek demek ki ABD-Rusya ve Esad rejimi ile bu konuda bir anlaşmaya varılmış” değerlendirmesinde bulundu.

Ford’un ‘büyük bir iddiada’ bulunduğunu yazan Orakoğlu, bu anlaşmanın aynı zamanda ABD’nin Doğu Suriye’den ayrılmayacağının işaretlerini de taşıdığını ve ABD ile Rusya arasında uzun zamandır Suriye’nin geleceği konusunda görüşmeler yapıldığına yönelik haberlerin sosyal medya ve medyada dolaşıma sokulduğunu yazdı.

Medyada yer alan haberler için “şimdilik asparagas mahiyette olduğunu” düşündüğünü yazan Orakoğlu, 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump’un ABD askerlerini Suriye’den çekeceğini açıklamasının ardından Türkiye’nin düzenlediği harekâtlara değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğine ilişkin açıklamasına yer veren Orakoğlu, Türkiye’nin bölgedeki en kritik hamlesine hazırlandığını yazdı.

IŞİD ve YPG’nin Amerika’nın çıkarlarına hizmet eden iki örgüt olduğunu yazan Orakoğlu, ABD Başkanı Biden’a “ Kimi kandırıyorsun Pinokyo?” dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın