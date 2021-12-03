Yeni Şafak yazarı: 2015'te AKP içindeki ‘fitne kazanı’nı kaynatanlar, birtakım kadroları düzmece raporlarla tasfiye edenler, bugün Millet İttifakı’nın aklı oldu!

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, 2015 yılında seçimlere gidilirken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili parti içinde “Konuşmasa, milletle buluşmasa daha iyi netice alırız” sözlerinin sarf edildiğini hatırlatarak “2015 ve sonrasında Ak Parti’nin içindeki ‘fitne kazanı’nı kaynatanlar, Erdoğan’ı Beştepe’ye hapsedip, ‘2’nci yeni’yi inşa etmek üzere harekete geçenler, birtakım kadroları bir takım düzmece raporlarla tasfiye edenler, bugün Millet İttifakı’nın aklı oldu!” dedi.

2015 sürecinde AKP içinden bir grubun Ankara’da kulaktan kulağa “Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasa, milletle buluşmasa daha iyi netice alırız. Erdoğan konuştukça oylarımız düşüyor” diye fısıldaştığını belirten Öztürk, o dönem Başbakan ve AKP Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu ekibinin de bu fısıltıları alenen dillendirdiğini yazdı.

Öztürk, 7 Haziran seçimlerinde AKP’nin yüzde 41 oy almasının ardından parti içinde bir grubun CHP ile koalisyon önerdiğini belirterek özetle yazısına şöyle devam etti:

Dün, ‘Erdoğan konuştukça Ak Parti oyları düşüyor. Seçime ne gerek var, aynı oyu alacaksınız, kurun CHP ile koalisyonu’ diyenler ile bugün ‘Erdoğan sus artık’ diyenlerin akıl hocaları aynı!

2015, 7 Haziran seçimleri döneminde Erdoğan’ın ‘susması gerektiği’ yönündeki sözüm ona kamuoyu araştırmasını yapanlarla, bugün muhalefete ‘Erdoğan sussun’ dedirtenler aynı!

O dönemde Ak Parti’ye araştırma yapanlarla, bugün Millet İttifakı’nın irili ufaklı paydaşlarına kamuoyu araştırması yapanlar, akıl verenler, rapor hazırlayanlar, danışmanlık yapanlar aynı!

2015 sürecinde, ‘Erdoğan Beştepe’de otursun. Seçim kampanyasında meydanlara çıkmasın. Milletle buluşmasın’ diyenlerle…

Bugün, ‘O konuştukça dolar artıyor. O susmazsa ekonomi rayından çıkar. Erdoğan sussun artık’ diyenlere akıl verenler aynı!

2015 ve sonrasında Ak Parti’nin içindeki ‘fitne kazanı’nı kaynatanlar, Erdoğan’ı Beştepe’ye hapsedip, ‘2’nci yeni’yi inşa etmek üzere harekete geçenler, birtakım kadroları bir takım düzmece raporlarla tasfiye edenler, bugün Millet İttifakı’nın aklı oldu!

Bakalım, Ak Parti’yi uçurumun kenarına kadar götüren bu akıl, Millet İttifafı’nı nereye götürecek!”

Yazısında en düşük emekliği aylığıyla ilgili öneride bulunan Öztürk “Teklifimiz şu: En düşük emekli aylığı, tek kişilik bekar asgari ücretlinin ücretiyle eşit olsun. Bizim daha önceki önerimiz, 4355 TL idi. Hatırlatalım. Ne dersiniz?” dedi.