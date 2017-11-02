Yeni Şafak: Wall Street Journal, o haberler için Fethullah Gülen'den 3 milyon 212 bin dolar aldı

Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Gazeteci ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) ABD ve İngiltere’de başta Wall Street Journal olmak üzere bazı medya kuruluşlarına 3 milyon 312 bin dolar para gönderdiğini tespit ettiği iddia edildi. Wall Street Journal'ın Ocak 2014'teki para transferinden bir hafta sonra Fethullah Gülen le röportaj yaptığı ifade ediliyor.

Yenişafak'ta yer alan haberde "MASAK'ın tespitlerine göre GYV, 2011-2016 arasında lobi için Kaynak Holding'den 4 milyon 857 bin dolar aldı. Batılı medya kuruluşlarına parayla FETÖ lehine haber yaptırıldı. GYV'nin başına 2008'de geçen Mustafa Yeşil, İngiliz basınına da para dağıttı. Soruşturmada dün 112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı" ifadesi kullanıldı.

Konuyla ilgili Aydınlık'tan Irmak Mete'nin haberi aynen şöyle:

Kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı (GYV)’nın yöneticileriyle üyeleri dahil 112 kişinin yakalanması için düğmeye basıldı.

FETÖ Lideri Fetullah Gülen’in Onursal Başkanı olduğu Gazeteci ve Yazarlar Vakfı KHK ile kapatıldıktan sonra, mali yapılanması ayrıntılı olarak ele alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yıl boyunca vakfın para trafiğini inceledi. Buna göre 2011-2016 yılları arasında FETÖ’nün en önemli şirketi olan Kaynak Holding’ten vakfa 4 milyon 857 bin dolar para gönderildi. Vakıf da havalenin büyük bir kısmını Fon Da Ajans Hizmetleri adlı şirkete gönderdi. Paranın 3 milyon 312 bin dolarlık kısmı şirket üzerinden başta ABD ve İngiltere olmak üzere yurtdışında bazı ülkelere transfer edildi. Paranın ‘bağış’ adı altında gönderildiği kurumların, içinde Wall Street Journal’ın da olduğu bazı önemli medya kuruluşları olduğu tespit edildi.

Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde, Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da yaptıkları röportajı yayımlamıştı.

46’sı firari

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde dün 16 ilde operasyon başlattı. Gazeteci ve Yazarlar Vakfı’yla ilişkili 112 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin 46’sının firari, 35’inin Bylock kullancısı olduğu, 56’sının Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’daki hesaplarına yüklü miktarda para yatırdığı öğrenildi. 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında vakıf yöneticisi ya da üyesi olan şu isimler yer alıyor: Fetullah Gülen (FETÖ Lideri, GYV Onursal Başkanı), Ekrem Dumanlı (Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, GYV Başkanı), Mustafa Yeşil (eski GYV başkanı), Şerif Ali Tekalan (Kapatılan Fatih Üniversitesi’nin eski rektörü), Kudret Ünal (Fetullah Gülen’in doktoru), Saliha Yardım (Fon Da Ajans yöneticisi), Şaben Gül (Fon Da Ajans yöneticisi), Mehmet Gündem (Eski Milliyet gazetesi yazarı), Behram Kılıç (eski Zaman gazetesi yazarı).

Eski Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Gündem’in gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.

Lobi dernekleri

Vakfın 8 yıl başkanlığını yapan Mustafa Yeşil’in, para transferi yapmak için ABD ve İngiltere’de şirketler kurdurduğu belirlendi. En fazla para transferi yapılan şirketin, İngiltere’de de şubesi olan Fon Da olduğu görüldü. Yeşil’in ayrıca Türkiye aleyhine haber yapılması için lobi faaliyeti yürüttüğü, dernekler kurduğu öğrenildi.