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Yeni Şafak ve Yeni Akit'e saldırıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

1 Mart'taki operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı

05 Mart 2016 13:02

Yeni Şafak, Yeni Akit ve TVNET'e 11 Şubat 2016'da düzenlenen saldırının ardından, 1 Mart'ta düzenlenen 'terör' operasyonunda gözaltına alınan 11 kişinin ​9'u mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 9 şüphelinin 5'inin tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelilerin 2'si savcılık kararıyla diğer 2'si'de mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin tamamının Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) üyesi ve aynı zamanda Sosyal Demokrasi Partisi (SDP) yöneticisi ve üyesi oldukları öne sürülmüştü. Gözaltına alınanlar arasında SDP İl Başkanı Selim Polat ve Sultangazi Sorumlusu Halil Sönmez'de bulunuyordu.

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