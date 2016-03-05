Yeni Şafak ve Akit saldırılarına ilişkin 9 kişiye tutuklama istemi

Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine yapılan eş zamanlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 11 şüpheliden 9'u, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Sputnik’in haberine göre, İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin, 11 Şubat'ta Yeni Şafak ve Yeni Akit gazetelerine gerçekleştirilen eş zamanlı saldırıya ilişkin 1 Mart'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.

Savcılık tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden 9'u tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 2'si serbest bırakıldı.