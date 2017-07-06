Yeni Şafak: Türkiye'ye yeni bir saldırı dalgası başlatıldı, sahnelenen senaryoda Doğan Medya da var

Yeni Şafak gazetesi "Almanya ile FETÖ, ABD ile PKK ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye’ye karşı yeni bir saldırı dalgası başlatıldı" iddiasını yazdı. "15 Temmuz'un yıldönümünde sahnelenen senaryo, içeride Kılıçdaroğlu’nun toplumsal çatışmaya ayarlı yürüyüşü ve Doğan Medya Grubu’nun Suriyelileri hedef alan nefret içerikli haberleri ile yönetiliyor" diyen gazete, "Ülkemizi dünyada yalnızlaştırma, içeride ise toplumsal huzursuzluk hatta gerilim oluşturma planları yapılıyor" ifadesini kullandı.

Yeni Şafak'ın bugün manşetinde (6 Temmuz 2017) yer alan haber şöyle:

​İç çatışma istiyorlar

Almanya ve Körfez ülkeleri üzerinden Türkiye’ye karşıtı yeni bir saldırı dalgası büyütüyor. Bu saldırı ise CHP lideri Kemal Kılıçdardoğlu’nun provokatif yürüyüşü ve Suriyelilere yönelik ırkçı kampanya ile içeriye servis ediliyor. 15 Temmuz’un yıldönümünde Türkiye hem içeriden hem dışarıdan çok boyutlu saldırılara maruz bırakılıyor. Ülkemizi dünyada yalnızlaştırma, içeride ise toplumsal huzursuzluk hatta gerilim oluşturma planları yapılıyor.

Darbe destekçileri sahaya çıktı

Türkiye-Almanya arasındaki gerilim, Türkiye içindeki Alman uzantıları üzerinden bir istikrarsızlık sürecine dönüştürülmek isteniyor. 15 Temmuz darbe girişimine destek veren Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri de, ABD ile birlikte bir başka cepheden Türkiye karşıtı yeni saldırı dalgasını büyütüyor, açık biçimde Türkiye’nin aleyhine ne varsa destek veriyor.

Yürüyüş çokuluslu saldırının parçası

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun provokatif yürüyüşü ile Suriyelilere yönelik nefret kampanyası işte tam da bu saldırı dalgasıyla aynı anda gerçekleşiyor. Kılıçdaroğlu’nun Almanya ile yakın bağlantıları, Mısır Cunta lideri Sisi ile aynı anda Türkiye’yi hedef gösteren açıklamaları, yeni saldırının Türkiye ayağını da ifşa eder nitelikte. CHP liderinin ‘yürüyüşü’nün nasıl bir çokuluslu planın parçası olduğu, açık biçimde Türkiye’ye saldırının bir parçası olduğu, yeni bir 15 Temmuz senaryosuna dönüştürüldüğü net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Afrin'e müdahale öncesi Hürriyet'tin nefret haberi

Büyük hesabın kamuoyu ayağını, psikolojik operasyon boyutu, toplumsal mobilizasyonu ise Doğan Grubu medya organları üzerinden yürütülüyor. Hürriyet gazetesinin bir haftadır sistematik biçimde yayınladığı, Suriyelileri hedef alan ve nefret söylemi içeren haberleri ile Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü, dışarıdan Türkiye’ye yönelen yeni saldırı dalgası at başı gidiyor. Doğan medya grubunun, 7 Haziran seçikleri öncesi yürüttüğü HDP merkezli proje benzeri yeni bir proje uyguladığı açıkça ortada. Tam da Türkiye’nin Afrin’e müdahaleye hazırlandığı bir dönemde FETÖ ve PKK dahil bütün terör örgütlerinin, CHP liderinin, ABD ve Avrupa’daki Türkiye karşıtlarının, Basra Körfezi ülkelerinin aynı cephede buluşmaları son derece dikkat çekici.

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